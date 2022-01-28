У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами

Миграционный кризис влечет за собой новые жертвы. У берегов Туниса затонула лодка с беженцами. 70 человек направлялись в Италию из Ливии. Судно пошло ко дну примерно в 40 км от города Зарзис. 6 человек погибли, около 30 пропали без вести. Военно-морским силам и береговой охране удалось спасти из воды только 34 мигранта.