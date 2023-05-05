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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Японского моря в префектуре Аомори, сообщило главное метеорологическое управление Японии, пишет РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в субботу 2.47 по местному времени времени (в пятницу 20.47 мск). Очаг залегал на глубине 70 километров. Об угрозе цунами не сообщалось.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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