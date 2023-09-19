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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у северо-восточного побережья Японии, сообщает БЕЛТА.

Землетрясение произошло у берегов префектуры Мияги в 04.33 по местному времени (22.33 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Фото: Pixabay

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