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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у северо-восточного побережья Японии, сообщает БЕЛТА.
Землетрясение произошло у берегов префектуры Мияги в 04.33 по местному времени (22.33 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.
Фото: Pixabay
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