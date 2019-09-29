У берегов Йемена пропал паром, на борту которого находились 55 человек

Срочные новости в эти минуты приходят из Йемена. У берегов страны в Аравийском море пропал паром, на борту которого находились 55 человек. Судно регулярно курсировало между восточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра. Идет поисково-спасательная операция.





