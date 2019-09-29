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У берегов Йемена пропал паром, на борту которого находились 55 человек

Срочные новости в эти минуты приходят из Йемена. У берегов страны в Аравийском море пропал паром, на борту которого находились 55 человек. Судно регулярно курсировало между восточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра. Идет поисково-спасательная операция.


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