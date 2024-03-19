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У Boeing опять проблемы - у самолета при заходе в аэропорт треснуло лобовое стекло
Проблемы компании Boeing вновь выходят наружу. Пришло еще одно сообщение о поломке их воздушного судна. Самолет летел из Вашингтона в штат Орегон. На его борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. При заходе в аэропорт лобовое стекло не выдержало, в результате чего образовалось трещина. О пострадавших не сообщается.
За последнее время это уже 6-й инцидент, связанный с некачественными деталями и ненадлежащей сборкой самолетов Boeing.
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