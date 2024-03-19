У Boeing опять проблемы - у самолета при заходе в аэропорт треснуло лобовое стекло

Проблемы компании Boeing вновь выходят наружу. Пришло еще одно сообщение о поломке их воздушного судна. Самолет летел из Вашингтона в штат Орегон. На его борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. При заходе в аэропорт лобовое стекло не выдержало, в результате чего образовалось трещина. О пострадавших не сообщается.