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У Boeing опять проблемы - у самолета при заходе в аэропорт треснуло лобовое стекло

Проблемы компании Boeing вновь выходят наружу. Пришло еще одно сообщение о поломке их воздушного судна. Самолет летел из Вашингтона в штат Орегон. На его борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. При заходе в аэропорт лобовое стекло не выдержало, в результате чего образовалось трещина. О пострадавших не сообщается.

За последнее время это уже 6-й инцидент, связанный с некачественными деталями и ненадлежащей сборкой самолетов Boeing.

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