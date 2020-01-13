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У достопримечательностей в Риме запретили продавать сувениры

В Риме запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей. Власти города пошли на такую радикальную меру, чтобы бороться с массовым туризмом. Торговля запрещена, в частности, у Испанской лестницы, Пантеона, фонтана Треви и Пьяццы Навона. Владельцам лавок предложили альтернативные точки продаж.

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