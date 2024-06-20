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У Сонного Джо ни дня без конфуза - что еще "выкинул" президент США

Джо Байден, выражая благодарность конгрессменам и министру внутренней безопасности США, не только спутал слова, но и перешел, кажется, на птичий язык. Во время выступления речевой аппарат внезапно оказался не подконтрольным лидеру Белого дома.

В администрации американского президента на вопросы журналистов об ухудшающемся состоянии Джо Байдена и постоянно растущем числе видео его казусов отвечают лишь, что все скомпрометировано и является дипфейком.

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