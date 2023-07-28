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У ЕС не получается согласовать миграционную реформу
Консультации в ЕС по реформе миграционного законодательства провалились, сообщает издание Politico.
Польша, Венгрия, Чехия и Словакия блокировали переговоры. До последнего момента предполагалось, что приграничные страны ЕС сделают строже правила предоставления убежища. При этом все государства Союза должны будут принимать мигрантов в соответствии с квотами либо платить в совместный фонд по 20 тысяч евро за каждого беженца, которому отказано в приеме вопреки предписанным квотам.
Про требования стран-бунтарей на текущих переговорах представители других стран ЕС заявили следующее: "Совершенно непонятно, чего им надо!". В переводе с дипломатического это означает, что позиции восставшей "четверки" не были конструктивными.
Проблема миграции между тем остается крайне острой: только в текущем году и только через Италию в Старый Свет въедет около миллиона нелегальных мигрантов из Азии и Африки.
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