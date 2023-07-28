У Еврокомиссии нет средств для транзита украинского зерна

Есть средства на бесконтрольные поставки оружия, но нет финансовых возможностей помочь Киеву с перемещением продукции. У Еврокомиссии нет бюджетных средств на покрытие транспортных расходов Украины на экспорт зерна после прекращения Черноморской зерновой инициативы, - информирует агентство Рейтер. Отмечается, согласно оценкам Киева, дополнительные затраты составляют 30-40 долларов за тонну зерна. Но у ЕС нет четкого решения этого вопроса.