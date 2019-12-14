У Facebook снова украли данные

На этот раз не при кибератаке, а обычном грабеже. Из машины бухгалтера корпорации похищен жесткий диск с банковскими данными 29 тысяч сотрудников. На незашифрованных носителях были имена, номера счетов, социальных страховок и информация о бонусах и гонорарах. Руководство Facebook считает это целенаправленной кражей информации. Сотрудник, который не должен был выносить диск за пределы офиса, наказан.