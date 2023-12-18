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Залужного слушали: в кабинете главкома ВСУ обнаружили "жучки"
Украинские СМИ сообщают об обнаружении подслушивающих устройств у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его команды. СБУ уже открыла уголовное производство.
Изначально сообщалось, что "жучки" были установлены в рабочем кабинете, затем - что их обнаружили в помещении, в котором главком еще не бывал, но потенциально мог посетить в ближайшем будущем.
Отметим, что с осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о наличии противоречий между президентом Украины Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Реалистичные высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции.
Впрочем, когда успехов нет, внутренняя грызня - единственное, что остается Киеву. Тем более Запад явно дает понять - без победы на поле боя украинский конфликт все менее выгоден. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и вовсе уверен, что вся история с войной была разыграна с одной целью - ослабить Россию.
Я убежден, что большая часть Евросоюза сознательно проживает войну на Украине в большой лжи. По факту Украину только используют в геополитических целях, чтобы ослабить Россию в экономическом и международном плане, и это служит золотым тельцом для оружейных компаний торговцев смертью. Во имя этих геополитических целей, я опасаюсь, Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата. И мы недалеко от этой цели. Конечно, никто открыто не признается в этих аморальных целях.
Откровенность - фирменная черта словацкого политика. Ранее во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО он заявил, что не верит в военное решение конфликта в Украине, а также обвинил альянс в гибели сотен тысяч украинцев в угоду Вашингтону.
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