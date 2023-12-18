Залужного слушали: в кабинете главкома ВСУ обнаружили "жучки"

Я убежден, что большая часть Евросоюза сознательно проживает войну на Украине в большой лжи. По факту Украину только используют в геополитических целях, чтобы ослабить Россию в экономическом и международном плане, и это служит золотым тельцом для оружейных компаний торговцев смертью. Во имя этих геополитических целей, я опасаюсь, Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата. И мы недалеко от этой цели. Конечно, никто открыто не признается в этих аморальных целях.

Роберт Фицо