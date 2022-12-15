Взорвался подарок от украинских силовиков у главного коменданта польской полиции

Полученный на Украине главным комендантом полиции Польши подарок взорвался рядом с его кабинетом, он получил легкие ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информациюМВД республики.

"Взорвался один из подарков, который комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря текущего года", - указано в сообщении. Подчеркивается, что комендант встречался с руководством украинской полиции и служб по чрезвычайным ситуациям. "Подарок был преподнесен одним из руководителей украинских служб", - подчеркнули в МВД.

В результате инцидента комендант получил легкие ранения и был отправлен под наблюдение врачей.