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Взорвался подарок от украинских силовиков у главного коменданта польской полиции
Полученный на Украине главным комендантом полиции Польши подарок взорвался рядом с его кабинетом, он получил легкие ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информациюМВД республики.
"Взорвался один из подарков, который комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря текущего года", - указано в сообщении. Подчеркивается, что комендант встречался с руководством украинской полиции и служб по чрезвычайным ситуациям. "Подарок был преподнесен одним из руководителей украинских служб", - подчеркнули в МВД.
В результате инцидента комендант получил легкие ранения и был отправлен под наблюдение врачей.
"Польская сторона обратилась к украинской с просьбой дать соответствующие разъяснения. Делом занимается прокуратура и ответственные службы", - проинформировало МВД.
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