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У границ США миграционный кризис

Соединенные Штаты помимо экономического и политического встречают и миграционный кризис. По территории Мексики в сторону Техаса движется огромный караван мигрантов. К американской границе стягиваются до десяти тысяч человек. Это лишь крошечная часть того потока беженцев, который усилился с началом популистских заявлений Байдена. В начале своего президентского срока глава Белого дома так сильно пытался противопоставить себя Трампу, что не глядя отменял многие сдерживающие поток законы. Однако когда у южных границ США начали собираться десятки тысяч человек, вместо обещанного убежища многие получили слезоточивый газ, центры временного содержания или вовсе нагайкой по спине.

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