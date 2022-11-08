ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

У итальянцев терпение на пределе

Европа продолжает протестовать из-за растущих цен на электроэнергию. На улицы итальянского Палермо вышли тысячи людей. За последний месяц средняя цена на газ в Риме увеличилась на 97 %, что стало одним из самых больших показателей в Европе.

"Увеличение расходов на жизнь, увеличение счетов, рост цен на газ - все стало дороже. Мы больше не можешь так жить. Предприятия, пенсионеры, частные лица, школы - страдает вся система".


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все