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У итальянцев терпение на пределе
Европа продолжает протестовать из-за растущих цен на электроэнергию. На улицы итальянского Палермо вышли тысячи людей. За последний месяц средняя цена на газ в Риме увеличилась на 97 %, что стало одним из самых больших показателей в Европе.
"Увеличение расходов на жизнь, увеличение счетов, рост цен на газ - все стало дороже. Мы больше не можешь так жить. Предприятия, пенсионеры, частные лица, школы - страдает вся система".
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