У Канарских островов спасли около 100 мигрантов

86 нелегалов из Африки были доставлены на борт испанского спасательного судна. Лодка, на которой находились мигранты, была обнаружена примерно в 130 км южнее острова Гран-Канария. Ее заметили с самолета во время поисков другого судна, на котором, по некоторым данным, находятся до 200 человек. Испанские СМИ отмечают, что за последние недели Канарских островов достигли несколько крупных лодок с нелегалами, большинство из которых - выходцы из Сенегала.