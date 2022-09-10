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У Карла III отношения с чернильницей явно не сложились - новый король состроил гримасу

На островах Британского королевства провозглашен новый монарх Великобритании - Карл III. Это принц Чарльз - 73-летний сын Елизаветы II. Состоялась официальная передача трона. Новоиспеченный король подчеркнул, что будет стремиться следовать вдохновляющему примеру матери - принес традиционную клятву о сохранении и поддержании церкви Шотландии, а также подписал две копии документа с клятвой. Вот только с чернильницей отношения явно не срослись. Видео того, как Карл III невербально просит убрать предмет со стола, стало в интернете вирусным.

Королева Великобритании ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны состоятся 19 сентября.

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