У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец

Долгожданное известие из Букингемского дворца. У герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри появился первенец. Лорд Маунтбеттен-Виндзор, как сообщается, весит 3 килограмма 300 граммов. Мать и мальчик чувствуют себя превосходно. Появившийся на свет ребенок стал 7-м в очереди наследования британского престола.