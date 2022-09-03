3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
У МКС заметили загадочный объект
Наземные специалисты, ассистирующие космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время их работы в открытом космосе, обнаружили недалеко от солнечной батареи Служебного модуля непонятный объект, однако космонавт его разглядеть не смог.
"Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое", - сказал наземный специалист Артемьеву.
Космонавт не понял, о каком объекте идет речь, после чего специалист ЦУПауточнил, что речь идет не о предмете непосредственно на солнечной батарее, а о некоем "свободно летающем объекте". После того, как Артемьев не смог его обнаружить, специалист предложил ему продолжить работу по плану.
"Ладно, Олег, давай не будем тратить время", – сказал он.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе