У МКС заметили загадочный объект

Наземные специалисты, ассистирующие космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время их работы в открытом космосе, обнаружили недалеко от солнечной батареи Служебного модуля непонятный объект, однако космонавт его разглядеть не смог.

"Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое", - сказал наземный специалист Артемьеву.

Космонавт не понял, о каком объекте идет речь, после чего специалист ЦУПауточнил, что речь идет не о предмете непосредственно на солнечной батарее, а о некоем "свободно летающем объекте". После того, как Артемьев не смог его обнаружить, специалист предложил ему продолжить работу по плану.

"Ладно, Олег, давай не будем тратить время", – сказал он.