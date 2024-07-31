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У мотоциклиста на ходу отвалилось колесо, но он с невозмутимым видом продолжил путь

Отвалилось колесо? Не проблема, главное сохранять спокойствие!

Герой ролика в Интернете показал, как выйти из сложной ситуации. У мотоциклиста отвалилось заднее колесо прямо на ходу. Но вместо того чтобы паниковать, байкер продолжил свой путь с невозмутимым лицом.

Правда, далеко не уехал, мотоцикл затормозил и плавно остановился.

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