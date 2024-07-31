3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
У мотоциклиста на ходу отвалилось колесо, но он с невозмутимым видом продолжил путь
Отвалилось колесо? Не проблема, главное сохранять спокойствие!
Герой ролика в Интернете показал, как выйти из сложной ситуации. У мотоциклиста отвалилось заднее колесо прямо на ходу. Но вместо того чтобы паниковать, байкер продолжил свой путь с невозмутимым лицом.
Правда, далеко не уехал, мотоцикл затормозил и плавно остановился.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов