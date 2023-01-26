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"У нас гробовая тишина в машине была" - европейцы в шоке от счетов за коммуналку

"У нас гробовая тишина в машине была" - европейцы в шоке от счетов за коммуналку

Пока элиты сидят на форуме в Давосе и переделывают мир, простые жители ЕС все чаще критикуют действия своих политиков. Вот, например, 80 % граждан Евросоюза винят именно Еврокомиссию в энергетическом кризисе. Таковы данные исследовательского центра из Будапешта.


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Последствия такого курса ЕС расхлебывает уже сейчас. Жители обеспокоены ростом цен на продукты питания и дефицитом по отдельным позициям.

Еще один соцопрос и вовсе констатирует, что европейцы устали от украинского конфликта. Почти половина граждан ЕС - за то, чтобы боевые действия закончились, даже при условии потери Киевом части территорий. Такие результаты общественного мнения приводит агентство Euroskopia. Опрос проводился в девяти странах ЕС. Сильнее остальных завершения конфликта ждут австрийцы и немцы - более 60 % населения.


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Когда становится только хуже, кому предъявляют претензии? Правильно, власти. Европа начинает роптать все громче, глядя на растущие ценники в магазинах и на заправкахиполучая во всех смыслах золотые счета за коммуналку. Вот мнение из Латвии.

Когда получили счета, мы ехали из магазина. У нас гробовая тишина в машине была. Жена сказала, что нам счет пришел на 777 евро. Ехали просто и молчали. Хочешь не хочешь - а будешь платить! Будешь недоедать, не будешь водить ребенка на тренировку. Будешь отказывать себе в чем-то таком в первую очередь. Уже идет такое тяжелое время именно в воспитании ребенка.
Александр, житель дома на ул. Лиелупес 1/2

Какая тут поддержка? Что они тут оказывают? Они наказывают, а не оказывают. Такие счета присылать - это наказание. Вся одна зарплата будет уходить только на погашение квартплаты.
Виктор, житель дома на ул. Лиелупес 1/2

Что будет дальше? Ничего хорошего для Европы, разводят руками эксперты. Разногласия вокруг Украины среди стран Запада будут только расти. Общество интерес к конфликту теряет, убытки неумолимо растут. А сжигать миллиарды на разжигании глобальных конфликтов - весьма рискованная рулетка XXI века.

Кто еще не разделяет агрессивную политику Брюсселя и как тумаками воспитывают несогласных? Смотрите в проекте "Понятная политика".

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