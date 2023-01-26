"У нас гробовая тишина в машине была" - европейцы в шоке от счетов за коммуналку

Когда получили счета, мы ехали из магазина. У нас гробовая тишина в машине была. Жена сказала, что нам счет пришел на 777 евро. Ехали просто и молчали. Хочешь не хочешь - а будешь платить! Будешь недоедать, не будешь водить ребенка на тренировку. Будешь отказывать себе в чем-то таком в первую очередь. Уже идет такое тяжелое время именно в воспитании ребенка.

Александр, житель дома на ул. Лиелупес 1/2