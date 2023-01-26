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"У нас гробовая тишина в машине была" - европейцы в шоке от счетов за коммуналку
Пока элиты сидят на форуме в Давосе и переделывают мир, простые жители ЕС все чаще критикуют действия своих политиков. Вот, например, 80 % граждан Евросоюза винят именно Еврокомиссию в энергетическом кризисе. Таковы данные исследовательского центра из Будапешта.
Последствия такого курса ЕС расхлебывает уже сейчас. Жители обеспокоены ростом цен на продукты питания и дефицитом по отдельным позициям.
Еще один соцопрос и вовсе констатирует, что европейцы устали от украинского конфликта. Почти половина граждан ЕС - за то, чтобы боевые действия закончились, даже при условии потери Киевом части территорий. Такие результаты общественного мнения приводит агентство Euroskopia. Опрос проводился в девяти странах ЕС. Сильнее остальных завершения конфликта ждут австрийцы и немцы - более 60 % населения.
Когда становится только хуже, кому предъявляют претензии? Правильно, власти. Европа начинает роптать все громче, глядя на растущие ценники в магазинах и на заправкахиполучая во всех смыслах золотые счета за коммуналку. Вот мнение из Латвии.
Когда получили счета, мы ехали из магазина. У нас гробовая тишина в машине была. Жена сказала, что нам счет пришел на 777 евро. Ехали просто и молчали. Хочешь не хочешь - а будешь платить! Будешь недоедать, не будешь водить ребенка на тренировку. Будешь отказывать себе в чем-то таком в первую очередь. Уже идет такое тяжелое время именно в воспитании ребенка.
Какая тут поддержка? Что они тут оказывают? Они наказывают, а не оказывают. Такие счета присылать - это наказание. Вся одна зарплата будет уходить только на погашение квартплаты.
Что будет дальше? Ничего хорошего для Европы, разводят руками эксперты. Разногласия вокруг Украины среди стран Запада будут только расти. Общество интерес к конфликту теряет, убытки неумолимо растут. А сжигать миллиарды на разжигании глобальных конфликтов - весьма рискованная рулетка XXI века.
Кто еще не разделяет агрессивную политику Брюсселя и как тумаками воспитывают несогласных? Смотрите в проекте "Понятная политика".
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