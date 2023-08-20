У НАТО не осталось надежд на победу Украины. Такое мнение высказал отставной полковник британской армии на страницах газетыThe Daily Telegraph. Ричард Кемпв свое время командовал войсками в Афганистане, и сейчас он привел убедительный аргумент, вспомнив слова директора личного офиса генсека НАТО: Украина вступит в альянс в случае сдачи своих территорий. Фактом неудачи Киева служит и недавний доклад разведки США, приведенный изданием The Washington Post. Однако отставной полковник не входит в число гуманных людей и считает выходом из ситуации не мирное соглашение или сдачу территории Киевом, а наращивание военных поставок Западом.