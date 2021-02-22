У пассажирского Boeing 777 в полете загорелся и развалился двигатель. Обошлось без жертв

Обнародованы снимки американского Boeing 777, который чудом избежал крушения. Двигатель самолета загорелся вскоре после взлета, мотор практически разорвало в клочья, и часть его обломков упала на пригороды Денвера. Повреждены несколько домов - к счастью, никто не пострадал. Сам самолет сумел благополучно вернуться в аэропорт. После ЧП в США началась проверка боингов.



