У пассажирского самолета загорелся двигатель

ЧП в аэропорту Новосибирска. У пассажирского самолета, который готовился к взлету по рейсу Новосибирск - Камрань (авиакомпании "Сибирь"), загорелся двигатель. В этот момент на борту Airbus А320 было 180 человек, в основном семьи с детьми. Никто не пострадал. Спустя несколько часов всем пассажирам рейса был предоставлен другой самолет. Они благополучно улетели на отдых во Вьетнам. Возгорание в двигателе, по предварительным причинам, могло произойти из-за того, что в выхлопной системе силовой установки скопилось авиатопливо.