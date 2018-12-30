У победительницы конкурса красоты "Мисс Африка" загорелись волосы во время коронации

Огненная мисс Африка! У победительницы конкурса красоты прямо во время церемонии награждения загорелся парик! Оказывается, волосы вспыхнули от того, что на них попали искры из пиротехнических устройств. К слову 24-летняя красавица из Конго так радовалась победе, что не сразу заметила пламя на своей голове.