ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

У побережья Колумбии выловили подводную лодку, забитую кокаином

Больше 2,5 тонны наркотиков оказались под водой. В Тихом океане у побережья Колумбии выловили подводную лодку, забитую кокаином. Вместе с тайником на борту субмарины нашли двоих мертвых моряков.

Как сообщили в Национальных военно-морских силах южноамерисканской страны, еще двоих из числа экипажа госпитализировали. По предварительной версии, они отравились ядовитыми парами из-за аварии на лодке.

14-метровая находка, способная нести до 6 тонн груза, была наполовину заполнена наркотиками. Стоимость такой партии на черном рынке оценивают в 87 миллионов долларов. Местные власти отмечают, что подобный случай уже не первый.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все