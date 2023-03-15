Больше 2,5 тонны наркотиков оказались под водой. В Тихом океане у побережья Колумбии выловили подводную лодку, забитую кокаином. Вместе с тайником на борту субмарины нашли двоих мертвых моряков.

Как сообщили в Национальных военно-морских силах южноамерисканской страны, еще двоих из числа экипажа госпитализировали. По предварительной версии, они отравились ядовитыми парами из-за аварии на лодке.