У побережья Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,5

У берегов Крыма в районе Гурзуф - Алуштазафиксировали землетрясение магнитудой 3,5, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Институт сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.

Информация об инциденте поступила в 16:25. Толчок произошел в Черном море на глубине 31 км. По словам директора института Юрия Вольфмана, на побережье Крыма землетрясение ощущалось слабо.