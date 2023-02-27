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У побережья Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,5

У побережья Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,5

У берегов Крыма в районе Гурзуф - Алуштазафиксировали землетрясение магнитудой 3,5, сообщаетРИА Новостисо ссылкой на Институт сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.

Информация об инциденте поступила в 16:25. Толчок произошел в Черном море на глубине 31 км. По словам директора института Юрия Вольфмана, на побережье Крыма землетрясение ощущалось слабо.

По данным местных властей, каких-либо разрушений не последовало.

Фото:

© РИА Новости

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