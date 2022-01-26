У побережья США ищут пропавших мигрантов

Очередные жертвы миграционного кризиса. У берегов Флориды перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. Пропали без вести 39 человек. О происшествии спасателям рассказал мужчина, которого вытащил из воды местный моряк. По словам уцелевшего, он вместе с пропавшими покинул Багамские острова, но в результате шторма лодка потерпела крушение. В поисковой операции сейчас задействовано большое количество катеров и авиации.