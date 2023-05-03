У порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами - пожару присвоен высший ранг сложности

В Краснодарском крае горит резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет - следует из заявления губернатора. На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. По неподтвержденным данным, это был взрыв из-за атаки беспилотника.

А в Брянской области из-за срабатывания взрывного устройства произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда на станции Снежетьская. Уточняется, что пострадавших нет. По сообщениям губернатора Брянской области, на месте инцидента работает оперативный штаб. Напомним, чуть ранее в результате взрыва сошли с рельсов два локомотива грузового поезда белорусского формирования. Состав следовал из Гомеля в Брянск. К счастью, никто не пострадал. ФСБ устанавливает личности террористов.