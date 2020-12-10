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У представителя республиканцев из Техаса во время выступления выпал зуб

За словом в карман не лезет. Представитель республиканцев из Техаса Луи Гомерт во время своего выступления выражал свое несогласие с законом о государственной обороне, когда вдруг остановился на полуслове, потому что у него выпал зуб.

К слову, конгрессмен уже раскритиковал ряд американских СМИ за то, что они сосредоточились не на его словах, а на временном упущении в виде выпавшего зуба.

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