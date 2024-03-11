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У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции
Швеция добралась до НАТО спустя почти два года после подачи заявки на вступление в альянс. Сегодня у штаб-квартиры блока в Брюсселе подняли флаг новой страны-участницы. Теперь же, по заявлению главы правительства Кристерссона, ситуация с безопасностью в регионе стала слишком серьезной. При этом (с его же слов) "власти не считают на данный момент целесообразным размещение у себя ядерного оружия или баз НАТО".
Эксперты предупреждают, что вступление в альянс повлияет на экономику и безопасность Швеции, так как будут возникать обязательства по финансированию и поддержанию структуры НАТО. При этом экономика страны находится в затяжном кризисе.
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