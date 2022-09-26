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У США готов план на случай ядерного удара

Раньше это пытались спрятать за громкие лозунги, вывески, обертку. Маски сброшены. Всем все понятно. У США уже готов план ядерного удара. Правда, и здесь Вашингтон хочет спрятать свою бизнес-стратегию. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу СBS, "последствия будут ужасны". О планах НАТО узнала газета Financial Times. Здесь все скромнее и менее пафосно. Как пишет издание, вероятность того, что Альянс применит свои ядерные арсеналы, невелика. Наиболее реалистичным сценарием удара выглядит использование обычных вооружений.

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