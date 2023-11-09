У США заканчиваются деньги для Украины

Представитель Пентагона адмирал Кирби заявил, что Соединенные Штаты уже израсходовали 96 % из тех 60 млрд, что выделялись Украине. На прошлой неделе было объявлено, что Киеву предоставят оружия на очередные 125 млн долларов - это пока последний из пакетов помощи.

Если заявления Кирби верны, то у Вашингтона осталось для Киева лишь 2,5 млрд, причем, на неопределенно долгий срок, поскольку Конгресс пока отказывается утверждать новый фонд для вооружения Украины.



Новые коррупционные скандалы в Украине



Наверняка на планы спонсоров войны повлияют также коррупционные скандалы, которые сотрясают Украину. Очередные крупные хищения обнаружились в министерстве обороны: причем, они, похоже, были организованы при участии чиновников из офиса Зеленского. В прошлом году военное ведомство разместило заказ на поставку мин и других вооружений: сумма контрактов составила 2 млрд гривен или около 50 млн долларов. Армия не получила ничего.

Выяснилось, что курировал коррупционные сделки соратник Ермака, главы Офиса президента. Претензии по поводу разгула коррупции сильно испортили репутацию Зеленского на Западе: новые скандалы лишь добавят аргументов противникам военной поддержки Украины.

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