У США заканчиваются средства для поддержки Киева

Пока поставки оружия в Украину продолжаются в рамках первоначально одобренного бюджета, но в Пентагоне предупреждают, что у США истекают средства для поддержки режима Зеленского.

Утвердить запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву конгрессменов призывает координатор по стратегическим коммуникациям Белого домаДжон Кирби. Он подчеркнул, с решением этого вопроса нужно успеть до конца года.Однако, по оценке журнала The American Conservative, шансы на выделение дополнительной помощи Украине весьма малы. Издание отмечает, что все больше законодателей и избирателей из Республиканской партии испытывают раздражение вовлеченностью Соединенных Штатов в украинский кризис.