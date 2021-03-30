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У Трампа появился персональный сайт
Дональд Трамп вновь онлайн. Экс-президент США и его супруга запустили свой собственный сайт. Он предназначен для связи с прессой, общественностью и, конечно, со своими сторонниками. Дело в том, что ранее Трамп был заблокирован в крупнейших соцсетях и таким образом лишился коммуникации с единомышленниками. На сайте есть возможность отправить сообщение с обратной связью. Что примечательно, здесь можно также заказать именное поздравление от экс-президента и его первой леди
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