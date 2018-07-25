У Виндзорского замка гвардеец жестко толкнул туристку

Кадры с жестко толкнувшим туристку британским гвардейцем облетели весь мир. Женщина зашла за ограждение и приготовилась к съемке. Однако она встала как раз на пути британского гвардейца, который грубо столкнул ее с дороги и прошел дальше, сохраняя спокойствие.