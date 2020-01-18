У входа в Лувр прошла акция против пенсионной реформы

Мона Лиза бастует, Леонардо бастует. Самый посещаемый музей мира стал ареной митингов против пенсионной реформы во Франции. Вход в Лувр перекрыли манифестанты.



Туристам это не понравилось. Еще в конце прошлого года волна протестов, особенно забастовка работников общественного транспорта, оказала разрушительное воздействие на туристический, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Хуже всего дело обстоит в Париже, куда едет большинство туристов. В отелях столицы Франции вакантным остается каждое второе место.



