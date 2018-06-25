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У западного побережья Ливии спасено 458 мигрантов

Местная береговая охрана провела две масштабные операции возле городов Эль-Хомс и Злитен. Сейчас пострадавшие размещены в центре временного содержания беженцев в Триполи. Напомним, число прибывших в прошлом году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 170 тысяч человек.  

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