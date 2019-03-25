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У здания Казанского вокзала в Москве обнаружена граната

Срочные сообщения в эти минуты приходят из Москвы. У здания Казанского вокзала обнаружена граната. Место происшествия огорожено из соображений безопасности. Сейчас там работают оперативные службы и кинологи с собаками.

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