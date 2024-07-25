ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

У здания Сейма Польши прошла акция протеста против поддержки Украины

В Варшаве у здания сейма прошла акция протеста против поддержки Украины. Большинство собравшихся являются сторонниками объединения "Конфедерация". Люди держали в руках плакаты с надписями: "Не втягивайте нас в эту войну", "Туска под суд за измену Польше".

Ранее лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил, что правительство премьер-министра Польши Дональда Туска не согласовало с парламентом подписанное с Зеленским соглашение о безопасности. По мнению политика, принятие договоренности нарушило Конституцию Польши.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все