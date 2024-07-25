У здания Сейма Польши прошла акция протеста против поддержки Украины

В Варшаве у здания сейма прошла акция протеста против поддержки Украины. Большинство собравшихся являются сторонниками объединения "Конфедерация". Люди держали в руках плакаты с надписями: "Не втягивайте нас в эту войну", "Туска под суд за измену Польше".