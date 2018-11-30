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У здания Университета Миссисипи произошла стрельба

Срочная информация приходит в эти минуты из США. У здания Университета Миссисипи произошла стрельба. Пресса со ссылкой на шефа полиции сообщает о трех раненых. Ликвидирован или задержан стрелок, пока неизвестно.

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