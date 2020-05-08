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UBER сокращает 14 % сотрудников
Американский сервис такси Uber увольняет 14% своего штата, чтобы сократить расходы на фоне сложившейся ситуации в мире. Почти 4 тысячи сотрудников, в основном из отделов клиентской поддержки и подбора персонала, будут вынуждены искать новое место работы. При этом компания выделит $20 миллионов долларов на выплаты и пособия сокращенным работникам. А гендиректор стартапа - то ли в поддержку, то ли из чувства собственного долга - отказался от своей зарплаты до конца года. Ранее в Uber заявили, что из-за карантинных мер количество заказов такси в марте снизилось более чем на 70 % по сравнению с прошлым годом. Однако такое снижение, по мнению экспертов, не является поводом для массовых увольнений. Напомним, еще в прошлом году компания сократила более полутора тысяч человек в попытке справиться с многомиллиардными убытками и оправдать ожидания инвесторов.
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