3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Uber увольняет еще 3 000 сотрудников
В планах Uber закрыть или объединить 45 офисов в разных странах мира. Помимо этого, рассматриваются сокращения по другим направлениям деятельности компании, включая грузоперевозки и беспилотные автомобили. Будут свернуты программа Uber Incubator для стартапов и лаборатория по разработке технологий искусственного интеллекта и машинного обучения AI Labs. Совсем недавно такси-сервис уже уменьшил штат на 3700 человек. Таким образом, менее чем за две недели Uber избавился от 23 % сотрудников.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП