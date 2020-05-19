Uber увольняет еще 3 000 сотрудников

В планах Uber закрыть или объединить 45 офисов в разных странах мира. Помимо этого, рассматриваются сокращения по другим направлениям деятельности компании, включая грузоперевозки и беспилотные автомобили. Будут свернуты программа Uber Incubator для стартапов и лаборатория по разработке технологий искусственного интеллекта и машинного обучения AI Labs. Совсем недавно такси-сервис уже уменьшил штат на 3700 человек. Таким образом, менее чем за две недели Uber избавился от 23 % сотрудников.



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