"Уберите эти чертовы флаги" - в конгрессе США разразился скандал

Скандал в конгрессе США во время голосования по пакету помощи Киеву. Как пишет Fox News, ближе к концу голосования демократы начали размахивать флагами Украины. За это председательствующий республиканец обвинил их в нарушении протокола. А республиканка от Флориды подошла к микрофону и сказала: "Уберите эти чертовы флаги". Это вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов, отмечает телеканал.



НаканунеПалата представителей одобрила выделение пакета помощи, в том числе Украине, в размере 61 млн долларов.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это прямым спонсированием терроризма. А американцы в соцсетях призывают конгресс вначале помочь своей стране, а не "коррумпированному иностранному режиму".