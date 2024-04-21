3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Уберите эти чертовы флаги" - в конгрессе США разразился скандал
Скандал в конгрессе США во время голосования по пакету помощи Киеву. Как пишет Fox News, ближе к концу голосования демократы начали размахивать флагами Украины. За это председательствующий республиканец обвинил их в нарушении протокола. А республиканка от Флориды подошла к микрофону и сказала: "Уберите эти чертовы флаги". Это вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов, отмечает телеканал.
НаканунеПалата представителей одобрила выделение пакета помощи, в том числе Украине, в размере 61 млн долларов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это прямым спонсированием терроризма. А американцы в соцсетях призывают конгресс вначале помочь своей стране, а не "коррумпированному иностранному режиму".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все