"Убитой могла быть я": жители Окинавы требуют вывода военных баз США

В японском городе Наха вспыхнули массовые антиамериканские протесты под лозунгом "Убитой могла быть я". Поводом для ярости людей стало жестокое убийство местной жительницы в собственной квартире.

По подозрению в совершении тяжкого преступления полиция задержала 20-летнего Девина Балларда, действующего военнослужащего корпуса морской пехоты США с авиабазы Футенма. Сам он вину отрицает, но люди требуют ответа от властей.

Протестующие заявляют, из-за произвола американских солдат под угрозой оказалась каждая семья в префектуре.

Анри Томита, участница протеста:

"Как женщина, живущая на Окинаве, я ловлю себя на мысли: следующей могу стать я, моя дочь, племянница или девочки, которые мне дороги. Жертвами таких преступлений становятся не только девочки, но и мальчики. В то время как во всем мире набирает силу движение, в рамках которого люди открыто заявляют о пережитом сексуальном насилии и обвиняют виновных, просто невыносимо больно осознавать, что на Окинаве произошел очередной подобный инцидент и что оборвалась жизнь женщины, жившей здесь".

Возмущенные японцы ультимативно требуют немедленного пересмотра соглашения о статусе войск и полного вывода всех военных баз Пентагона с территории Окинавы. Правозащитники напоминают, что из-за особого статуса военных баз Пентагона расследования преступлений годами спускаются на тормозах, оставляя коренное население беззащитным перед произволом иностранных солдат.