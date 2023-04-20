Насилие, нарушение закона, прав человека и убийства людей продолжаются на внешних границах "демократического" Евросоюза. Еще одной жертвой миграционной политики стал мужчина. Тело беженца обнаружили сегодня белорусские пограничники на границе с Литвой. На месте работала следственно-оперативная группа. Литовские военные уже несколько лет насильственно выбрасывают беженцев за забор, отказывая им в убежище и даже лишая жизни.