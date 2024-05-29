Убийства, пыточные ЦРУ, секретные тюрьмы - пора блюстителю "демократии" взглянуть в зеркало

Бумажные "права" стали для Вашингтона удобным инструментом давления на международной арене. Логика ясна: Мы - Вашингтон - непогрешимые блюстители мировых юридических и моральных ценностей. Но так ли чист американский прапор, как его малюют? Что в США происходит с пресловутыми правами человека? Поверьте, там все очень интересно.

Human Rights Watch (организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека) и другие правозащитники как-то несмело пытаются обратить внимание Соединенных Штатов: мол, ваша демократия, мягко говоря, сдулась. И вы бы поаккуратнее у себя. Но у Белого дома своя правда и свои правила.

Госдепартамент США любит обвинять Беларусь, например, в жестоком обращении с заключенными и требует выпустить "политзаключенных". В Беларуси таковых нет - сидят те, кто закон преступил и по закону отвечает за это. Чего не скажешь про США. Вспомнить хотя бы одно слово - "Гуантанамо".





Два года назад эксперты ООН по правам человека призвали США закрыть тюрьму.

В своем докладе от 22 января 2022 года, эксперты заявили, что "Гуантанамо - пятно на репутации правительства США, как страны, приверженной верховенству права. За последние годы из-за жестких условий содержания погибли девять заключенных. И ни один из них не был осужден за преступление - это все из-за политических взглядов. Ведь многих заключенных вывезли из Ирака и Афганистана".

Про то, как Джорджа Флойда задушили полицейские во время задержания, уже неоднократно рассказывали на "Беларусь 1", как и про пыточные ЦРУ. А вспомните, пожалуйста, сколько таких пыточных у Беларуси? Тем более расположенных в других странах?



