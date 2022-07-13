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Убийство мирного человека в Мариуполе - украинский блогер приводит видеосвидетельство
Приказ об убийстве мирного человека без суда и следствия. О вопиющем инциденте сообщил в своем телеграм-канале Анатолий Шарий. Блогер приводит видеоосвидетельство военнослужащего ВСУ, который подчинился преступному приказу своего командира.
Тот рассказывает о задержании гражданского в Мариуполе - на выстрел в воздух он не реагировал из-за грохота обстрелов. В ходе допроса выяснилось, что тот хотел проведать родственницу. Из оружия при нем был лишь раскладной нож, однако командир отделения отдал приказ расстрелять задержанного.
Командир отделения "Антис" дал приказ командиру батальона отвести его вниз и расстрелять. Повели его вниз, спуск в подвал. Я зашел с улицы и видел только силуэт - достал табельное оружие и произвел два выстрела в сторону гражданского - на поражение или нет, я не уверен. Я сказал "Антису", что выполнил его приказ. После этого прозвучало еще три выстрела очередью из автомата. Поднялся оттуда Кучерявенко и второй боец и сказал: "Ты его не убил, я его дострелил".
Блогер обратился к аудитории своего канала с просьбой предоставить больше информации о случившемся. На видео звучат имена, фамилии, звания и должности людей, отдавших преступный приказ, однако никакой официальной реакции со стороны Минобороны Украины не последовало.
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