Убийство мирного человека в Мариуполе - украинский блогер приводит видеосвидетельство

Командир отделения "Антис" дал приказ командиру батальона отвести его вниз и расстрелять. Повели его вниз, спуск в подвал. Я зашел с улицы и видел только силуэт - достал табельное оружие и произвел два выстрела в сторону гражданского - на поражение или нет, я не уверен. Я сказал "Антису", что выполнил его приказ. После этого прозвучало еще три выстрела очередью из автомата. Поднялся оттуда Кучерявенко и второй боец и сказал: "Ты его не убил, я его дострелил".