Волна насилия в США набирает обороты. В американском штате Теннеси афроамериканец расстреливал людей с трансляцией в соцсети. 19-летний житель стрелял в прохожих и выкладывал видеоподтверждение на свой аккаунт в Facebook. По сообщениям местных СМИ, от действий налетчика погибло не менее 6 человек.