Убрать за один час. Именно за такое время Макрон предложил изымать из интернета неугодный контент

Таким образом официальный Париж предлагает вести борьбу с "террористической пропагандой и ненавистными высказываниями в интернете". Как заявил французский президент, свобода в интернете может существовать только при условии наличия фактора безопасности. То есть когда речь заходит о собственной госбезопасности, Запад не церемонится. Для Пятой республики сегодня это очень болезненная тема. В стране недавно произошли теракты. Евросоюз уже подготовил проект документа, позволяющий спецслужбам получать доступ к зашифрованным сообщениям.