Убытки мирового бизнеса из-за кризиса на Ближнем Востоке превысили 25 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Действия США и Израиля на Ближнем Востоке уже обошлись мировому бизнесу как минимум в 25 млрд долларов, и сумма продолжает расти, пишет Reuters.
Почти 300 крупных предприятий объявили о снижении финансовых потерь. Меры включают: повышение цен, сокращение производства, приостановку дивидендных выплат и увольнение сотрудников.
Сильнее всего последствия геополитического эгоизма ощутили Великобритания и Европа: из-за жесткой зависимости от ближневосточного сырья и разрушения логистических путей европейские компании сокращают прогнозы прибыли вдвое чаще, чем их конкуренты в Азии и США. Под сильнейшим ударом - авиаперевозки, производство бытовой химии, продуктов и автопром.