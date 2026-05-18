Убытки мирового бизнеса из-за кризиса на Ближнем Востоке превысили 25 млрд долларов

Действия США и Израиля на Ближнем Востоке уже обошлись мировому бизнесу как минимум в 25 млрд долларов, и сумма продолжает расти, пишет Reuters.

Сильнее всего последствия геополитического эгоизма ощутили Великобритания и Европа: из-за жесткой зависимости от ближневосточного сырья и разрушения логистических путей европейские компании сокращают прогнозы прибыли вдвое чаще, чем их конкуренты в Азии и США. Под сильнейшим ударом - авиаперевозки, производство бытовой химии, продуктов и автопром.